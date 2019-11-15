Пекин, , 04:52 — REGNUM В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая изъято 64,73 кг проблемных продуктов питания в рамках кампании по борьбе за безопасность продуктов питания, сообщили в администрации рыночного регулирования провинции, передает 14 ноября агентство Синьхуа.

Стоимость некачественных продуктов оценивается в 975 тыс. юаней (около $137 тыс.). В их число входят поддельные, просроченные товары и товары с прочими проблемами. С середины сентября администрация запустила совместную кампанию по борьбе за продуктовую безопасность. В ведомстве намерены выработать долгосрочный механизм обеспечения населения безопасными для здоровья продуктами питания.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая кампания по борьбе с поддельными лекарственными средствами и продуктами стартовала в Китае сроком в три месяца началась в Китае в октябре 2018 года.

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