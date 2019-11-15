Минск, , 04:52 — REGNUM Задача усилить охрану государственной границы по контуру Чернобыльской зоны поставлена перед пограничниками Белоруссии. Об этом 14 ноября в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил председатель Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.

По его словам, задача должна быть выполнена до 2021 года. Лаппо рассказал, что для этого будет создан центр оперативного управления в Хойниках Гомельской области, где будут работать шесть операторов. Кроме того, участок границы протяженностью около 370 километров оборудуют камерами видеонаблюдения. Чиновник отметил, что в настоящее время охрана этого сектора осуществляется беспилотным летательным аппаратом.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что в районе Чернобыльской АЭС наблюдается рекордный рост туристического потока. С начала 2019 года зону отчуждения посетили свыше 107 тысяч туристов.

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