Якутск, , 04:58 — REGNUM Дальневосточникам не «грозит» возвращение прежних параметров выхода на пенсию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Правительство РФ не обсуждало возможность возращения на Дальнем Востоке льготного пенсионного возраста выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.

«У нас таких планов нет», — сказал РИА Новости министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Что касается данных, о том, что дальневосточники покидают регионы из-за увеличения пенсионного возраста, министр ответил, что они «не соответствуют действительности».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Госдумы Николай Харитонов обратился в правительство РФ с инициативой вернуть жителям ДФО прежний возраст выхода на пенсию.