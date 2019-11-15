Тирана, , 09:33 — REGNUM 14 ноября посольство ФРГ в Тиране опубликовало информацию об облегчении условий приема на работу для квалифицированных работников из стран, не входящих в ЕС, с 1 марта 2020 года. ФРГ облегчает условия устройства по профессиям, в которых ощущается нехватка работников.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, квалифицированными работниками считаются выпускники университетов и лица с сертификатами о получении профессионального образования, признаваемыми в Германии, при этом специалисты в сфере IT могут получить доступ к рынку труда и без формального сертификата о квалификации.

Посольство предоставляет подробную информацию по отдельным профессиям и принимаемым сертификатам профессиональной квалификации.

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