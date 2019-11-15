Нижний Новгород, , 03:45 — REGNUM Жители Нижнего Новгорода, где в октябре 2019 года ученики одной из школ попали в больницу с дизентерией, пообедав в столовой, обратились с открытым обращением к Владимиру Путину и Госдуме РФ с просьбой ужесточить наказание за массовые отравления детей в школах и детсадах. Авторы обращения, под которым в первые же сутки подписалось свыше 2,5 тыс. человек, назвали своё письмо криком о помощи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Елена И. в своём письме, поддержанном горожанами, отметила, что нужно «навести порядок в сфере питания в детских учреждениях России», так как схожие с нижегородским случаи фиксируются по всей стране и родители не могут быть уверены, что завтра их дети после школьного питания не окажутся на больничной койке.

«Мы уже не можем молчать, потому что ситуация зашла слишком далеко. На кону жизнь и здоровье наших детей! К сожалению, практически каждый нижегородский родитель сталкивался с проблемой некачественного питания, несвежих продуктов и отравлений в школьных столовых», — отмечается в петиции.

Порция критики досталась и муниципальному предприятию «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), которое отвечает за питание в школах, в том числе и в той, где выявили дизентерию. Автор обращения добавляет, что «детское питание стало бизнесом, в котором вертятся миллиарды рублей».

Нижегородцы просят не ограничиваться административными мерами и увольнением в случаях с массовым отравлением детей, а тщательно расследовать все дела и уголовно наказывать «всех истинных виновников».

»Сфера детского питания должна стать сферой особого государственного контроля и надзора», — резюмируют авторы.

Под обращением горожане активно поддерживают автора и жалуются на факты некачественного питания:

«Мои дети однажды принесли с собой булочку с плесенью, которую им дали на обед. Приятного аппетита, хотелось ей директора ЕЦМЗ накормить!», «Отвратительно кормят детей. Мой отказался от питания, я ему контейнеры в школу даю!», «Пусть наши чиновники сами попробуют, что нашим детям дают в школах. Приглашаю нашего мэра в школу 139!», «Полностью согласен, это правильное решение ужесточить ответственность», «Разгильдяйство и безответственность уже переполняет чашу терпения. Хватит травить детей!», «Я за кардинальные решения! Это просто возмутительно, страдают дети».

Напомним, претензии к муниципальному поставщику питания предъявляют уже не первый год. Недовольство выражают как порядком закупок некоторых продуктов, так и качеством предоставляемой услуги. Директором предприятия, созданного в феврале 2003 года, с середины сентября 2018 года является Владимир Жмакин, ранее отвечавший за питание заключённых в системе ФСИН.

Муниципальный поставщик ответственен за питание 143 школ Нижнего Новгорода. Осенью 2019 года в одной из школ произошла вспышка дизентерии, после чего поставщика оштрафовали.

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