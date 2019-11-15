Нижний Новгород, 15 ноября 2019, 03:45 — REGNUM Жители Нижнего Новгорода, где в октябре 2019 года ученики одной из школ попали в больницу с дизентерией, пообедав в столовой, обратились с открытым обращением к Владимиру Путину и Госдуме РФ с просьбой ужесточить наказание за массовые отравления детей в школах и детсадах. Авторы обращения, под которым в первые же сутки подписалось свыше 2,5 тыс. человек, назвали своё письмо криком о помощи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Елена И. в своём письме, поддержанном горожанами, отметила, что нужно «навести порядок в сфере питания в детских учреждениях России», так как схожие с нижегородским случаи фиксируются по всей стране и родители не могут быть уверены, что завтра их дети после школьного питания не окажутся на больничной койке.
Порция критики досталась и муниципальному предприятию «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ), которое отвечает за питание в школах, в том числе и в той, где выявили дизентерию. Автор обращения добавляет, что «детское питание стало бизнесом, в котором вертятся миллиарды рублей».
Нижегородцы просят не ограничиваться административными мерами и увольнением в случаях с массовым отравлением детей, а тщательно расследовать все дела и уголовно наказывать «всех истинных виновников».
»Сфера детского питания должна стать сферой особого государственного контроля и надзора», — резюмируют авторы.
Под обращением горожане активно поддерживают автора и жалуются на факты некачественного питания:
Напомним, претензии к муниципальному поставщику питания предъявляют уже не первый год. Недовольство выражают как порядком закупок некоторых продуктов, так и качеством предоставляемой услуги. Директором предприятия, созданного в феврале 2003 года, с середины сентября 2018 года является Владимир Жмакин, ранее отвечавший за питание заключённых в системе ФСИН.
Муниципальный поставщик ответственен за питание 143 школ Нижнего Новгорода. Осенью 2019 года в одной из школ произошла вспышка дизентерии, после чего поставщика оштрафовали.
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