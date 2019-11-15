Москва, , 03:42 — REGNUM Диагностика на любой вирус является полезной, заявил 14 ноября доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН.

В медицинской лаборатории Mil.ru

Таким образом он ответил на слова телеведущей Елены Малышевой и её коллеги Андрея Продеуса о бесполезности некоторых анализов, в частности теста на антитела к хеликобактер пилори, на дисбактериоз и на вирус Эпштейна — Барра.

«Заниматься диагностикой или нет — это решается чисто в индивидуальном плане, — сказал учёный. — Если возникает какая-то патология с тем же герпесом, то пройти диагностику следует».

Напомним, в эфире программы «Жить здорово!» Малышева советовала телезрителям отказываться от некоторых анализов, чтобы сэкономить деньги. По ее мнению, гражданам не обязательно проходить тесты на вирус Эпштейна — Барр, поскольку опасности он не представляет и есть у всех, как и на вирус герпеса и цитомегаловирус.

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