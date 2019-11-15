Биробиджан, , 03:15 — REGNUM После обращения активистов ОНФ к губернатору Еврейской автономной области с вопросом об отсутствии в области льготных лекарств, Александр Левинталь пообещал принять меры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как заверил губернатор, необходимые лекарственные препараты и лечебное питание для льготных категорий граждан по отложенным рецептам в ближайшее время будут закуплены. Средства на покупку лекарственных препаратов поступили в бюджет региона по согласованию с министерством финансов РФ. На эти цели Минфин выделил почти 22 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты ОНФ обнаружили, что в ЕАО аптеки задерживают выдачу льготных лекарств почти по 6 тысячам рецептам.