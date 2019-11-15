Казань, , 00:12 — REGNUM Бывший глава Татарии, ныне госсоветник Минтимер Шаймиев не поддержал инициативу о придании статуса памятной даты дню окончания Великого стояния на реке Угре, призвав «не заниматься ревизией истории, тем более — неумелыми руками». Он напомнил, что есть другие важнейшие памятные даты в предстоящем году, которые требуют встретить их достойно и сплоченно.

Он напомнил, что процессе становления Российского государства были битвы, поражения и победы, были и стояния, как на реке Угре.

«Это неплохое понятие, форма выражения попытки мирного решения конфликтов. Хочется верить, что исход на реке Угре не зависел от ноябрьского состояния ледостава», — цитирует госсоветника «Татар-информ».

Также он заметил, что в предстоящем году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и в 15-летие Дня народного единства.

«Нам не надо заниматься ревизией истории, тем более — неумелыми руками. Нужно сплотиться во имя решения текущих задач и реализации планов нашего развития в современном мире», — заключил Шаймиев.

Напомним, ранее против признания памятной даты на всей территории страны ранее выступили депутаты Госсовета Татарии, заявившие, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой о придания статуса памятной даты выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Пресс-служба калужского правительства еще летом сообщала, что инициативу об установлении 11 ноября Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году в качестве памятной даты России подержали более половины субъектов Федерации. Сам Артамонов говорил, что данное предложение также нашло поддержку президента России Владимира Путина. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что про инициативу Путину известно, но никакого решения по ней пока не принято.