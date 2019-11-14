Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Один из крупнейших в мире порносайтов PornHub заявляет, что из-за решения платежной системы PayPal пострадали «более ста тысяч» порномоделей, 14 ноября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению PornHub, они «опустошены решением PayPal прекратить выплаты более чем ста тысячам исполнителей, которые полагаются на них в качестве источника средств к существованию».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября сервис электронных платежей PayPal объявил о прекращении сотрудничества с PornHub.

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