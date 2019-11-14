Лондон, , 23:28 — REGNUM Английский бренд Burberry посвятил свою рождественскую кампанию единству, надежде и любви и пригласил на съемки именитых гостей. Об этом сообщает Buro 24/7.

Авторами рекламы стали именитые фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт. В качестве героев выступили экс первая леди Франции Карла Бруни, топ-модель Саша Пивоварова, актриса Чжоу Донгю и актер Ю А Ин, режиссер и художник У Цан и другие.

Музыкальным сопровождением стала песня «What is Love?» нью-йоркской группы Deee-Lite. Креативный директор бренда Рикардо Тиши отметил, что чувствует связь с идеей сплоченности, единения и переосмысления понятия того, что является любовью в современном мире.