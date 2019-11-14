Москва, , 22:51 — REGNUM 17 ноября в московском отеле «Балчуг Кемпински» состоится благотворительная барахолка проекта «Делись добром, Москва!», рекламную кампанию которой поддержали более 20 актрис. Об этом сообщает Buro 24/7.

Средства, собранные на мероприятии, будут отправлены в детский хоспис «Дом с маяком». Особенным логотипом барахолки стало платье российского дизайнера Светланы Тегин, в котором сфотографировались многие актрисы: Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Юлия Пересильд, Виктория Толстоганова, Ксения Раппопорт и Елена Лядова.

Во время акции будут представлены вещи российских и зарубежных марок. Площадка будет открыта для всех желающих с 12:00 до 20:00, также среди посетителей станут разыграны призы от партнеров проекта: лучших российских театров, музеев, салонов красоты.