Милан, Италия, , 22:31 — REGNUM Продолжительность школьного обучения в Италии должна быть сокращена на три года, с такой инициативой выступил в четверг, 14 ноября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передаёт Il Primato Nazionale.

Сейчас продолжительность обучения в школах страны составляет 13 лет. Сальвини предлагает отменить вторую ступень обучения, так называемую «среднюю школу». По его мнению, в ней нет необходимости, а детям не стоит так много лет проводить в школе.

Одновременно с этим лидер «Лиги» предложил пересмотреть систему школьных каникул, отметив, что три месяца — это слишком много.