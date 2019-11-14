Екатеринбург, , 22:38 — REGNUM Екатеринбургский общественный транспорт имеет свои болевые точки, Об этом заявили исследователи из «Центра экономики инфраструктуры», сообщает ЕАН.

По мнению специалистов, в Екатеринбурге часто дублируются маршруты — многие из них едут в центр. Дублируется также безрельсовый и рельсовый транспорт. Кроме того, транспорт большой вместимости зачастую заполняется не полностью.

Нынешняя сеть является убыточной и избыточной, считают в «Центре».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге призвали вернуть единый проездной, включающий поездки в метро. Из-за выключения из системы единого проездного метрополитен теряет пассажиропоток и, как следствие, доходы.

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