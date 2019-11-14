Краснодар, , 22:14 — REGNUM Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».

Она напомнила, что уже полтора месяца они с дочкой находятся в России, и ребёнку уже сделали две операции, причём вторая была косметической.

Кэрол Феннер «Во время первой операции доктор убрал невус, а во время второй попытался сделать кожу Луны более мягкой, работал над её текстурой. И также немного поработал над зоной вокруг глаз».

Пока эффект от операции оценить трудно, поскольку у ребёнка на лице находится повязка. В целом о результатах можно будет говорить не раньше чем через полгода. Затем нужно будет сделать паузу и только потом делать новую операцию.

Кэрол Феннер «Луна очень активный ребенок! На прошлой неделе доктор сделал ей шесть уколов анестезии в место, где у неё был невус, а она вышла из комнаты смеясь!»

Напомним, Луну Феннер оперируют в клинике лазерной хирургии в Краснодаре. Ей с помощью фотодинамической терапии удаляют меланоцитарный невус, начиная со лба.