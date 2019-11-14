Краснодар, 14 ноября 2019, 22:14 — REGNUM Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Она напомнила, что уже полтора месяца они с дочкой находятся в России, и ребёнку уже сделали две операции, причём вторая была косметической.
Пока эффект от операции оценить трудно, поскольку у ребёнка на лице находится повязка. В целом о результатах можно будет говорить не раньше чем через полгода. Затем нужно будет сделать паузу и только потом делать новую операцию.
Напомним, Луну Феннер оперируют в клинике лазерной хирургии в Краснодаре. Ей с помощью фотодинамической терапии удаляют меланоцитарный невус, начиная со лба.