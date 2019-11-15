Копенгаген, , 09:00 — REGNUM Правительство Дании в лице министра по делам иностранцев и интеграции Маттиаса Тесфайе предложило законопроект об изменении правил воссоединения семей, а именно власти намерены отменить так называемую «оценку способности к интеграции».

«Дания должна проводить жесткую миграционную политику, однако она не должна быть фанатичной. У нас были примеры, когда некоторые иностранные дети пострадали из-за того, что были признаны «неспособными» стать частью датского общества и не могли жить со своими семьями в Дании. Разумеется, такое положение дел нужно менять», — заявил министр. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Ранее политики столкнулись с проблемой точных формулировок и подбора критериев для определения, является ли то или иное лицо способным к успешной интеграции в датское общество. Из-за этого из Дании были высланы 83 ребенка, одной из которых стала девочка Минт, которая вынуждена была покинуть Данию, хотя говорила по-датски и посещала датскую школу.

При успешном принятии законопроекта, новые правила уже вступят в силу с 1 января 2020 года, и Минт, как и другие высланные дети, получит шанс вернуться обратно в Данию.