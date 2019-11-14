Стокгольм, , 22:32 — REGNUM В Швеции большая часть рынка труда медицинских услуг нуждается в рабочей силе. Образовательные программы, связанные с подготовкой специалистов медицинского сектора испытывают нехватку студентов. Об этом 14 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Согласно отчету Государственного управления высшего образования Швеции, для нормального функционирования медицинского обслуживания в стране необходимо ежегодно вести подготовку 4289 медсестер, 442 акушерок и 301 стоматологов. Именно такое количество подготовленных квалифицированных кадров способно устранить пробел в острой нехватке медицинского персонала в Швеции.

Чтобы удовлетворить потребности дефицита рабочих мест в этих областях, необходимо чтобы до 2035 года 37 000 новых студентов выбрали образовательные программы, связанные с нехваткой медицинского персонала. Такая цифра означает, что шесть из десяти молодых людей, окончивших среднюю школу с базовыми знаниями для обучения в университете или колледже, должны записаться на эти программы.