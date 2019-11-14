Стокгольм, , 22:53 — REGNUM Шведским детям и подросткам, которые совершили правонарушения, теперь может оказываться помощь путем их вовлечения в социальные отношения и взаимодействие с другими людьми без согласия их родителей. С таким предложением выступило правительство Швеции, которое уже поддержали члены Умеренной коалиционной партии. Об этом 14 ноября сообщило шведское издание Sveriges Radio.

«Это то, что мы по большей части приветствуем и поддерживаем, потому что долгое время мы требовали более решительных инструментов для социальных служб в их работе с такими детьми», — заявил Йохан Форсселл, отвечающий за правовое обеспечение законодательной деятельности Умеренной коалиционной партии Швеции.

Сегодня муниципальная социальная служба может предложить так называемые «открытые вмешательства». Однако такие меры требуют согласия со стороны как родителей, так и ребенка. Они включает в себя различные виды поддержки, например, беседу с трудным подростком.

Однако теперь правительство заявляет, что дети и подростки могут быть принуждены к «открытым вмешательствам» без согласия их родителей или опекунов. Такие меры предусматривают вовлечение молодежи, стоящей на учете в полиции, в общественные мероприятия или воспитательные беседы, проводимые органами муниципальной власти.