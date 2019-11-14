Сыктывкар, , 21:50 — REGNUM Осужденный за взятки на 10 лет экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев погасил штраф в 1,5 млн рублей. Сумму частями внес отец бывшего градоначальника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

На исполнении Управления находятся еще шесть производств, возбужденных в отношении Романа Зенищева на сумму более 47 млн рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года Роман Зенищев был приговорен к 10,5 годам лишения свободы в колонии строго режима за полученные им многомиллионные взятки и к штрафу в 1,5 млн рублей. У Зенищева также были конфискованы 13 млн рублей, полученных им незаконным путем.