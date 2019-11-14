Великий Новгород, , 21:38 — REGNUM В Новгородской области в 2019 году число женщин превысило число мужчин на 58,4 тыс. человек, или на 21,5%. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, в регионе на начало года насчитывалось 271 тыс. мужчин и 329,3 тыс. женщин.

«В целом по области на 1000 мужчин приходится 1215 женщин. У городских жителей диспропорция еще больше, так как на такую же численность мужчин приходится 1254 женщины, в сельской местности соотношение лучше — 1125 женщин на 1000 мужчин», — отметили в Новгородстате.

Как и в целом по стране, в Новгородской области при численном большинстве женщин в составе населения области их меньше в молодых возрастах. Устойчивое численное превышение женщин над мужчинами отмечается в каждом возрасте, начиная с 38 лет.

При этом среди населения в возрасте 60 лет и старше женщин больше вдвое, в возрасте 70 лет и старше — в 2,8 раза, 80 лет и старше — в 3,8 раза.

Напомним, в Новгородской области на начало года проживало 600,3 тыс. человек. Население региона ежегодно сокращается.

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