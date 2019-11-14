Сеул, , 21:38 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер предстоящего многопользовательского шутера Plan 8. Ролик был опубликован 14 ноября на официальном You-Tube-канале проекта.

Видео даёт понять, что собой будет представлять будущая игра от создателей Black Desert и Counter Strike. В нём показаны как часть истории мира, так и геймплейная часть.

Напомним, студия Pearl Abyss и создатель оригинальной игры Counter StrikeМин «Gooseman» Ли позиционируют Plan 8 как «многопользовательский шутер с экзокостюмами».

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Black Desert и Counter Strike вместе делают новую игру