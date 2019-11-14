Москва, , 21:32 — REGNUM Бесполезные анализы были перечислены в программе «Жить здорово!» (ведущая Елена Малышева) на Первом канале.

«Экономим деньги на анализах» . Малышева «Сегодня мы хотим сэкономить Ваши деньги, и наша первая тема звучит так:

Нет смысла проходить тестирование на дисбактериоз, поскольку такого диагноза нет, сказал в студии иммунолог Андрей Продеус. По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.

Также не стоит при подозрении на гастрит, язву или рак желудка проверяться на антитела к хеликобактер пилори, поскольку тест всё равно не покажет наличие инфекции.

И ещё один тест практически лишён смысла — на вирус Эпштейна — Барр, так как опасности он не представляет и есть у всех. Подобная же ситуация с вирусом герпеса и цитомегаловирусом.