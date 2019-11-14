Медведевский район, , 20:58 — REGNUM В поселке Сурок Медведевского района к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируется начать строительства мемориала воинам, которые скончались в госпиталях. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Под территорию мемориального комплекса отведена площадка размером 400 кв. метров, и разработана проектно-сметная документация на общестроительные работы. Кроме того, планируется обустроить подъездную дорогу. Стоимость только дорожных работ оценивается в 1 млн рублей.

На гранитные плиты будут нанесены фамилии погибших, но также будет оставлено свободное место для внесения новых имен, в случае нахождения останков поисковиками.

До зимы планируется создать фундамент мемориала. В декабре начнется подготовка гранитных плит. В марте планируется приступить к укладке. Уже в апреле начнется благоустройство территории комплекса. В дальнейшем планируется, что на мемориале будет оборудован Вечный огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы ведется сразу по нескольким направлениям, в том числе включает в себя организацию в каждом муниципальном образовании мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. Планируется, что будет определен лучший район региона в части патриотического воспитания.

На фронт в годы Великой Отечественной войны из Марийской Республики были призваны более 142 тыс. человек, из них более 74 тыс. не вернулись.