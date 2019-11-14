Магнитогорск, Челябинская область, , 20:57 — REGNUM В челябинском Магнитогорске борьбой за права сотрудников скорой помощи займётся профсоюз. Об этом говорится в обращении, опубликованном соцсетях от имени коллектива станции.

«За нами признаётся организация, легитимно ведущая диалог от имени всего коллектива. Это первичная ячейка профсоюза «Действие», на которую и возлагаются дальнейшие переговоры», — говорится в сообщении.

Также в нём отмечается, что медики смогли объединиться и распределить внутри коллектива обязанности по борьбе за достойную оплату труда. Как результат, чиновники начали с ними договариваться и не только пошли на уступки, но и пообещали вести диалог до тех пор, пока все стороны не будут полностью удовлетворены.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 ноября медики запланировали пикет, чтобы заявить о своих претензиях к чиновникам. Они недовольны сокращением доплат. После возникшего резонанса власть пошла на диалог с гражданами. Пикет в итоге был отменён, но медики обещают продолжать борьбу.

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