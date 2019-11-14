Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Церемония вручения премии The Game Awards 2019 будет транслироваться в кинотеатрах сети Cinemark. Об этом 14 ноября сообщил портал Engadget.

Всего в обеспечении трансляции будут участвовать 53 кинотеатра, желающим посмотреть шоу в таком формате билет обойдётся в $20. Стоит отметить, что церемонию вручения The Game Awards также будут показывать 45 различных платформ.

The Game Awards — это премия, выдающаяся за достижения в области создания видеоигр. Её учредителем и постоянным ведущим является канадский журналист Джефф Кейли. Самая первая церемония вручения наград The Game Awards прошла в 2015 году.

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