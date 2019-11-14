Галич, Костромская область, , 20:46 — REGNUM Житель города Галич Костромской области с 2017 года по апрель 2018 года совершал атаки при помощи вирусных программ на сайты крупнейших банков России, — сообщает Kostroma.Today.

Мужчина выкрал учётные данные нескольких пользователей и пытался их продать. В ФСБ возбудили против него уголовное дело, суд приговорил его к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима.

По данным костромской прокуратуры, он уже отбывал наказание. Правда, не за хакерство, а за хранение наркотиков