Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Игроки Pokemon Go, достигшие 40 уровня, получили возможность добавлять покестопы (места, где можно бесплатно получить предметы и поймать набор покемонов) и тренажерные залы. Об этом 14 ноября сообщил портал Engadget.

Тренеры могут назначить определённое место после прохождени короткого экзамена. Другие игроки смогут проголосовать за то, должно ли оно стать покестопом или тренажёрным залом. Отмечается, что сейчас эта функция стала доступна игрокам во всем мире.

В октябре 2019 года ИА REGNUM сообщило, что игра Pokemon Go, в основе которой лежит технология дополненной реальности принесла компании Niantic уже более $3 млрд с момента релиза. Пользователи загрузили её на свои мобильные устройства более 541 млн раз.

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