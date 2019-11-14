Ханты-Мансийск, , 20:28 — REGNUM В Югре жители посёлка Луговской по причине отсутствия участкового уполномоченного полиции организовали дружину. Об этом сообщает Ura.ru по словам главы администрации сельского поселения Николая Веретельникова.

Несмотря на то, что в посёлке все друг друга знают, бытовые конфликты происходят и требуют вмешательства правоохранителей.

«Участковый на звонки может не отвечать или ответит и скажет, что занят чем-то более важным», — заявил Николай Веретельников.

В управлении МВД России по ХМАО пояснили изданию, что участковый работает один на пять посёлков. В период распутицы из опорного пункта до посёлка Луговского ему добраться сложно. Участковый будет в посёлке, когда появится зимник, а единственный на данный момент доступный путь — на вертолёте — используется только в случае крупного происшествия.