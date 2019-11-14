Челябинск, , 20:07 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по фактам нарушений, выявленных в частном доме для престарелых. Его завели по части 1 статьи 238 УК России («Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), а основанием стали материалы прокуратуры, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

За ходом следствия следит лично и.о. главы управления Степан Шульга. Следователи выясняют обстоятельства преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, частный интернат был проверен прокуратурой и сотрудниками областного минсоцотношений. Дом находится в Ленинском районе. В ходе проверки были найдены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм, а также оказания пожилым людям медицинских услуг.

На момент проверки в этом пансионате находились 54 пожилых человека. Временно их поместили в больницы. Сотрудники минсоца решают дальнейшую судьбу вызволенных из антисанитарных условий людей.

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