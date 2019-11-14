Нью-Йорк, США, , 19:56 — REGNUM Известная певица Рианна создала новую коллекцию одежды для своего бренда Fenty, назвав её «City Bloom». По сообщению L'Officiel Russia, она посвятила ее сильным женщинам.

Коллекция состоит из разнообразных предметов верхней зимней одежды, а также экстравагантных брюк, юбок, худи и мини-платьев. Вся одежда выполнена в нейтральных оттенках и украшена цветочными принтами.

Фотографом кампании стал японец Катсу Наито, который решил провести съемку на пустынной улице среди деревьев. Вещи уже сейчас доступны для предпросмотра на сайте бренда.