Троицк, Челябинская область, , 19:51 — REGNUM В челябинском Троицке СКР ведёт проверку по факту смерти на улице Октябрьской 16-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По данным ведомства, ЧП не связано с посягательством на здоровье и жизнь школьницы. Следов насилия на теле нет. Скорее всего, девочка умерла от имеющегося у неё хронического заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка умерла утром 16 ноября. Её обнаружил один из прохожих. Прибывшие медики не смогли спасти ребёнка.

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