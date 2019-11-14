Москва, , 19:48 — REGNUM Загруженность дорог в Москве к вечеру четверга, 14 ноября, достигла 8 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено на всех основных магистралях столицы, в том числе на Садовом кольце и Третьем транспортном кольце. На МКАД наиболее серьёзные заторы наблюдаются в северо-западно, западной и южной части по внутренней стороне кольца, а также на юго-западе и востоке по внешней стороне.

Согласно прогнозу, ситуация на столичных дорогах стабилизируется к 22:00, когда пробки ослабнут до двух баллов.