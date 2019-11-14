Бишкек, , 19:43 — REGNUM В тюрьмах и следственных изоляторах Киргизии содержатся 346 человек, осужденных за особо тяжкие преступления и приговоренных к пожизненному лишению свободы. Об этом на брифинге заявил зампредседателя службы исполнений наказаний Таалайбек Нуралиев, передает «Кабар».

По его словам, такие заключенные отбывают наказание в СИЗО столицы Киргизии и города Ош, а также в четырех колониях особого режима.

Представитель руководства пенитенциарной системы республики отметил, что среди осужденных на пожизненный срок нет ни одной женщины.