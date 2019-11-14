Архангельск, , 19:40 — REGNUM Региональный оператор по обращению с отходами в Архангельской области — «ЭкоИнтегратор» объявил старте кампании по отбору перевозчиков ТКО. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Прием заявок от заинтересованных организаций объявлен сегодня и продлится до 25 ноября. Гендиректор компании — оператора Анатолий Назаров сообщил, что помимо торгов на оказание транспортных услуг «ЭкоИнтегратор» активно занялся установлением связи с муниципалитетами.

«До 24 декабря наши представители побывают во всех районах области, чтобы обсудить реализацию реформы с учетом особенностей конкретных территорий. График поездок уже составлен. Для обеспечения постоянной связи с населением, кроме центрального офиса в Архангельске, в ближайшее время обособленные подразделения ООО «ЭкоИнтегратор» будут открыты в Северодвинске, Новодвинске, Онеге, Плесецке, Карпогорах, Няндоме, Вельске, Котласе и Мезени. И, конечно, мы организуем работу кол-центра», — рассказал Назаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Минприроды РФ назвало Архангельскую область в числе регионов, где могут быть сорваны сроки перехода на новую систему обращения с отходами. Слабым звеном региона ведомство назвало отсутствие конкурсных процедур по определению перевозчиков ТКО.