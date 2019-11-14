Сеул, , 19:45 — REGNUM Сразу 31 ресторан в столице Южной Корее — Сеуле — завоевал звезду туристического гида Мишлен. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Эксперты Мишлен отметили высокое качество блюд и уникальную кухню данных заведений. Примечательно, что среди лауреатов оказались и две закусочные, которые получают по три звезды уже четыре года подряд. Победители были объявлены на церемонии вручения гида Мишлен 2020 года по Сеулу, в котором было представлено 179 ресторанов. Впрочем, эксперты отрасли обращают внимание, что в 2018 году в списке числилось 191 заведение.

Два ресторана Gaon и La Yeon в центре Сеула, славящиеся изысканной традиционной корейской кухней, в очередной раз сумели сохранить свой трехзвездочный рейтинг. La Yeon находится на 23-м этаже отеля, откуда открывается прекрасный вид на город. В гиде также перечисляются в общей сложности 22 заведения с одной звездой, семь из которых являются новыми. Данные показатели свидетельствуют о быстрой динамике и обширном разнообразии в области гастрономии южнокорейской столицы, которая соответствует высочайшему мировому уровню, отмечают эксперты.