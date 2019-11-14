Екатеринбург, , 19:53 — REGNUM В Свердловской области вновь пытаются убрать штрафы за парковку на газонах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил правозащитник Кирилл Форманчук.

Свердловский областной суд передал в производство иск, поданный с целью признать недействующим закон с установленными штрафами для «гряземесов».

По мнению активиста, формулировки закона, в частности, определение газона не соответствует здравому смыслу

«Водитель, паркуясь, не должен догадываться — предназначен ли для озеленения тот или иной земельный участок», — считает Форманчук.

Общественник уверен, что из-за расплывчатых формулировок правоприменители будут злоупотреблять своими полномочиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге увеличилось число оштрафованных «гряземесов». В частности, в июне 2019 года нарушителям выписали 609 штрафов.

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