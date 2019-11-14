Челябинск, , 19:16 — REGNUM В Челябинске власти экстренно расселили частный пансионат для пожилых людей, которым владеет один из бизнесменов. В нём были найдены нарушения, говорится в официальном сообщении областного минсоца.

Внеплановую проверку 14 ноября провели минсоц и прокуратура Ленинского района. Поводом для неё стал сигнал о нарушении прав граждан, которые живут в пансионате. При проверке было найдено множество грубых нарушений как в сфере социального обслуживания, так и в плане охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия.

В здании на момент проверки находились 54 пожилых человека. Их экстренно перевели в городские больницы. Сейчас сотрудники минсоцотношений решают, куда пристроить людей, вызволенных из пансионата. Свою проверку по факту нарушений ведут правоохранительные органы.