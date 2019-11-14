* запрещённая в России организация

Могадишо, , 19:34 — REGNUM Сомалийский военный суд приговорил двух террористов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на счету которых многочисленные убийства гражданского населения и военных Сомали, к смертной казни за недавний теракт в сомалийской столице Могадишо, в результате которого погибло пять человек. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Согласно заявлению суда, осужденные, которых зовут Садик Абдижабар Хуссейн и Шуеб Абдуллахи Мохамед, были признаны виновными в предумышленном убийстве, совершенном группой лиц, четырех солдат и одного гражданского лица.

Сообщается, что ранее в марте 2019 года Хусейн застрелил Мохамуда Хасана Ибрагима, сотрудника полиции Могадишо, а Мохамед был признан виновным в убийстве четырех человек.

Суд также приговорил к пожизненному заключению двух других обвиняемых за то, что они, являясь членами «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытались завербовать мирного жителя с целью убить женщину. Боевики — Исмаил Авейс и Мохамед Осман Ахмед — попали в руки полиции после того, как их план заказного убийства потерпел неудачу.