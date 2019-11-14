Аддис-Абеба, , 19:36 — REGNUM Согласно отчету организации «Save the Children», пневмония унесла жизни 32 000 эфиопских детей в возрасте до пяти лет в 2018/19 году, что равняется смерти четырех детей каждый час. Организация призывала правительство Эфиопии срочно выделить новые ресурсы для борьбы со смертельной болезнью. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

По данным отчета, болезнь является основной причиной смертности детей в Эфиопии, вызывая 17% смертей среди детей в возрасте до пяти лет в 2018/19 году. Во всем мире 802 тысячи детей в возрасте до пяти лет умерли от пневмонии в 2018 году — больше, чем от любого другого заболевания.

Только в пяти странах пневмония стала причиной более половины случаев детской смертности: Нигерия (162 000 человек), Индия (127 000 человек), Пакистан (58 000 человек), Демократическая Республика Конго (40 000 человек) и Эфиопия (32 000 человек).

По данным организаций, эфиопские дети, родившиеся в самых бедных семьях, имели на 30% больше шансов умереть от пневмонии, не дожив до пятилетнего возраста, чем те, что родились в обеспеченных семьях. Например, дети, живущие в Афаре, имели в три раза больше шансов умереть в возрасте до пяти лет по сравнению с детьми из столицы Аддис-Абебы.

Большинство случаев смерти от пневмонии можно предотвратить с помощью вакцин и легко лечить с помощью недорогих антибиотиков. Но миллионы детей недополучают ни того, ни другого. Более половины годовалых детей в Эфиопии не вакцинированы, а двое из трех детей, страдающих симптомами пневмонии, вообще не получают доступа к медицинскому лечению.