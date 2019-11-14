Москва, , 18:57 — REGNUM Центр организации дорожного движения выпустил предупреждение о сложной дорожной ситуации в Москве по состоянию на вечер 14 ноября. Соответствующую запись пресс-служба ЦОДД сделала в своём аккаунте в Twitter.

«Для тех, кто вот-вот собирается уезжать с работы: на дорогах не очень», — говорится в сообщении.

В организации рассказали о сложностях с движением автомобилей в центре столицы, Третьем Транспортном Кольце, на внутренней стороне МКАД и Рязанском проспекте в сторону области. Помимо этого, заторы наблюдаются на 19 км и 26 км МКАД, на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, а также на Ленинградском шоссе в районе ул. Беломорская.

Специалисты отметили, что ситуация улучшится после 20:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дневная плюсовая температура продержится в Москве как минимум до декабря.