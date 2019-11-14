Менло-Парк, США, , 18:51 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран 14 ноября сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать после 18:00 мск. Большинство жалоб связано со сбоями при просмотре ленты новостей и «историй», некоторым пользователям не удаётся авторизоваться в своей учётной записи.

Проблемы наблюдаются главным образом у пользователей из США, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии. В России о сбоях сообщают в основном пользователи из Москвы.