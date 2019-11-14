Аддис-Абеба, , 19:09 — REGNUM Министерство науки и высшего образования Эфиопии обвинило «третью сторону» в продолжающихся межэтнических столкновениях в различных университетских городках страны. На брифинге государственный министр образования Эфиопии Сэмюэль Кыфыль сообщил, что процесс преподавания и обучения был прерван в некоторых университетах, расположенных в региональном штате Оромия, из-за межэтнических столкновений, и в этом виноваты «третьи лица». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

По словам государственного министра, процесс преподавания и обучения в университетах Уольдиа, Джимма, Мэту, Мэдауэлябу и Ода Бультум был приостановлен из-за проблем с безопасностью. Сэмюэль обвинил «третью сторону» в том, что они преднамеренно подстрекают молодых людей к насилию среди студентов и работают над эскалацией напряженности на территории университетов.

«Провокаторы выглядят как студенты, но они ими не являются. Они постоянно находятся среди студентов, так как незаконно проникают на территорию вузов разными способами», — заявил Сэмюэль.

С прошлой ночи правительство начало задерживать лиц, подозреваемых в разжигании конфликтов. Проводятся также консультации со студентами и религиозными лидерами для возвращения студентов, которые покинули свои университеты из-за страха за свою жизнь. По словам министра, некоторые из нарушителей спокойствия бросают камни и убегают. Другие приходят ночью, чтобы совершать преступления. Третьи носят маски для открытого нападения на студентов.

Сэмюэль Кыфыль заявил, что федеральные и региональные силы безопасности занимаются выявлением преступников и контролируют их деятельность при поддержке министерских офисов и местных университетских сообществ.