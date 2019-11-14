Москва, , 18:43 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко подверг критике темпы работы с обращениями жителей Иркутской области, пострадавших от летних паводков. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас очень много волокиты еще, бюрократии, отписок, переписок. Мы уже с вами говорили: за каждую тему должно отвечать должностное лицо, уполномоченное давать такие ответы, а не гонять по кругу. Все время перенос сроков, то «зайди ко мне завтра». «Карусель» устраиваем, не можем дать ответ, один и понятный», — сказал Мутко.

Соответствующее заявление зампред правительства сделал, обращаясь к руководству региона, пострадавшего от летних паводков.