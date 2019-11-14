Магас, , 18:41 — REGNUM В Ингушетии будет решена в 2020 году проблема жителей села Вежарий. К середине года для них будет построена дорога до города Малгобека, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе главы региона.

О своих проблемах жители селения написали в своем коллективном обращении к главе республики Махмуду-Али Калиматову. Он встретился с авторами письма, которые жаловались на проблемы из-за отсутствия качественной дороги.

По словам обратившихся к главе, им очень сложно добираться по серпантину, построенному еще в 80-х годах прошлого века в административный центр, где расположены нужные им социальные объекты. Своими силами решить проблему администрации не под силу.

Выслушав сельчан, Калиматов поддержал их и сообщил, что до конца июля 2020 года дорога из селения Вежарий в Малгобек будет построена. Для этого уже подготовлена вся проектно-сметная документация.