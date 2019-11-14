Нарьян-Мар, , 18:36 — REGNUM В пятницу, 15 ноября, в столице Ненецкого автономного округа Нарьян-Маре ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Об этом ИА REGNUM со ссылкой на данные Севгидромета сообщили в мэрии города.

По прогнозу синоптиков, ночью с четверга на пятницу в Нарьян-Маре ожидается снег и метель. Днём 15 ноября будет идти мокрый снег с дождём, возможен гололёд. Ветер южный 9−12 м/с, порывами до 15−17 м/с. Температура воздуха ночью установится на отметке минус 10−12 градусов, а днём может подняться до плюсовой отметки.

В выходные дни на территории региона сохранится неустойчивая погода: дождь со снегом, сильный ветер, метель и гололёд.

Как сообщало ИА REGNUM, погоду на Северо-Западе России в эти дни определяет теплый атлантический фронт. Со следующей неделе синоптики ожидают формирование в регионах устойчивой холодной погоды.