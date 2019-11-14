Москва, , 18:33 — REGNUM Оператор пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом «Гранд Сервис Экспресс» планирует расширить маршрутную сеть к предстоящему курортному сезону. Об этом 14 ноября сообщили генеральный директор компании Александр Ганов.

«Задача — к курортному сезону добавить новые маршруты и обеспечить доступность железнодорожного сообщения для пассажиров из других регионов нашей страны, не только из Москвы и Санкт-Петербурга», — приводит его слова «Коммерсантъ».

Среди рассматриваемых в настоящее время — «южный» маршрут, который свяжет Кисловодск, Краснодар и Крым. Также обсуждается запуск маршрутов из Мурманска, Екатеринбурга, Кисловодска и организация движения до Евпатории и Феодосии.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября начались продажи билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь, которые будут следовать по мосту через Керченский пролив.

Первые железнодорожные рейсы в Крым из двух столиц отправятся в конце декабря. На сегодняшний день официальный перевозчик продал уже порядка 20 тысяч билетов на два маршрута.