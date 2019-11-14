Черкесск, , 18:26 — REGNUM Первый этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» прошел в Карачаево-Черкесии. Свое мастерство в нем продемонстрировали профессиональные и любительские казачьи творческие коллективы и исполнители республики, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Конкурс проходил во Дворце культуры станицы Зеленчукская. Победители определялись в пяти номинациях: «Дети соло», «Раздолье», «Детский ансамбль», «Взрослые ансамбли», «За исполнительское мастерство».

Финалисты будут представлять Карачаево-Черкесию на заключительном гала-концерте лауреатов в Москве.

Глава республики Рашид Темрезов направил участникам фестиваля приветственный адрес, в котором отметил, что мероприятия, способствующие сохранению культурно-бытовых традиций и обычаев казаков, проводятся в регионе ежегодно.

«Уверен, что конкурс «Казачий круг» станет ярким событием в культурной жизни Карачаево-Черкесии и будет способствовать выявлению новых имен и популяризации мастеров», — отметил Темрезов.