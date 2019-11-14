Аддис-Абеба, , 19:14 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) и министерство здравоохранения Эфиопии объявили о начале реализации проекта USAID по созданию цифрового здравоохранения для увеличения инвестиций в цифровые информационные решения с целью дальнейшего укрепления системы здравоохранения Эфиопии и повышения качества ее услуг. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Директор миссии USAID Шон Джонс и министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман запустили в реализацию проект, основанный на совместных усилиях США и Эфиопии по созданию модернизированной информационной системы здравоохранения, обеспечивающей весь сектор данными, аналитикой и навыками, необходимыми для улучшения здоровья и повышения благополучия всех эфиопов.

Пятилетний проект USAID по созданию цифрового здравоохранения стоимостью 63 млн долларов США позволит обучить врачей, медсестер, других работников здравоохранения и менеджеров на всех уровнях системы здравоохранения, более эффективно использовать технологии и дать им возможность лучше обслуживать пациентов по всей стране.

Проект цифрового здравоохранения также создаст возможности для предпринимателей и молодежных технологических организаций использовать свой опыт в оказании поддержки медицинским центрам. «В дополнение к простому расширению цифровых систем здравоохранения и повышению квалификации медицинских работников, мы также уделяем большое внимание развитию лидеров будущего в этой сфере с целью продвигать инновации в области здравоохранения», — сказал директор миссии USAID Шон Джонс.