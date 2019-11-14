Владимир, , 18:14 — REGNUM Сотрудники станции скорой помощи во Владимире не подтвердили того, что их зарплаты стали меньше. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации после встречи директора регионального департамента здравоохранения Алексея Мозалёва и депутатов ЗС Сергея Бирюкова и Романа Кавинова с сотрудниками учреждения, которая прошла 14 ноября.

Поводом для визита стал скандал вокруг открытого письма работников станции. В обращении, которое подписали 50 человек, говорилось, что зарплаты на станции урезаются, работать приходится в условии дефицита персонала и с плохим техническим оснащением. Также медики заявили, что им перестали выплачивать премии, и потребовали проверить законность действий главного врача Сергея Кулибабы.

«Директор департамента здравоохранения сообщил, что сегодня началась ведомственная проверка на Станции скорой медицинской помощи города Владимира. Её работники не подтвердили информацию о снижении уровня заработной платы. Тем не менее департамент проверит заработную плату каждого сотрудника учреждения, а также иные сведения, изложенные в открытом письме медработников», — говорится в сообщении администрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проверку условия работы сотрудников станции скорой помощи также организовала прокуратура.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирскую станцию скорой помощи проверит прокуратура