Владимир, 14 ноября 2019, 18:14 — REGNUM Сотрудники станции скорой помощи во Владимире не подтвердили того, что их зарплаты стали меньше. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации после встречи директора регионального департамента здравоохранения Алексея Мозалёва и депутатов ЗС Сергея Бирюкова и Романа Кавинова с сотрудниками учреждения, которая прошла 14 ноября.
Поводом для визита стал скандал вокруг открытого письма работников станции. В обращении, которое подписали 50 человек, говорилось, что зарплаты на станции урезаются, работать приходится в условии дефицита персонала и с плохим техническим оснащением. Также медики заявили, что им перестали выплачивать премии, и потребовали проверить законность действий главного врача Сергея Кулибабы.
Как уже сообщало ИА REGNUM, проверку условия работы сотрудников станции скорой помощи также организовала прокуратура.
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