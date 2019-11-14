Джелалабад, Афганистан, , 19:07 — REGNUM 13 ноября официальный представитель губернатора афганской провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявил, что на территории этого региона сотни нуждающихся семей получили продовольственную помощь.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», продовольственная помощь была предоставлена нуждающимся семьям международными организациями через Управление провинции Нангархар по сельскому хозяйству.

По словам официального представителя губернатора провинции Нангархар, продовольственная помощь была предоставлена нуждающимся семьям, проживающим на территории уезда Кот вышеупомянутой провинции.

Согласно вышеупомянутому заявлению, семьи, получившие продовольствие в рамках программы помощи, были жертвами атак и недавних наводнений.

Официальный представитель губернатора провинции Нангархар заявил, что правительство провинции продолжит реализацию различных программ помощи нуждающимся семьям при поддержке со стороны международных доноров и организаций, и выразили надежду, что эти программы помощи помогут повысить уровень жизни этих семей и обеспечат их всем необходимым.