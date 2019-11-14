Мурманск, , 17:57 — REGNUM У 24 232 жителей Мурманской области диагностирован сахарный диабет. Большинство из них страдают диабетом 2 типа — 22 849 человек, а 1383 — диабетом 1 типа, когда человек является инсулинозависимым.

«Исходя из данных статистики за 2018−2019 года, чаще всего диабетом страдают взрослые люди, затем дети и подростки», — цитирует Nord-News пресс-секретаря регионального минздрава Наталью Сыцевич.

Отметим, что сахарный диабет 1 типа проявляется во всех периодах жизни человека, хотя чаще заболевают дети, подростки и молодые люди. Это болезнь молодости проявляется, как правило, снижением синтезирования клеток инсулина и деструктивным состоянием клеточных структур поджелудочной железы. Из-за недостаточной выработки инсулина, больные вынуждены делать себе инъекции. Это происходит пожизненно. Сахарный диабет 2 типа — это вид взрослый и самый распространенный.

Как сообщало ИА REGNUM, сахарный диабет диагностирован в России у 4,8 млн человек по итогам 2018 года. Численность таких пациентов, по данным Минздрава, выросла на 23% за пять лет